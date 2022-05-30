Александр Саплинов вернется в «Ростов» после аренды в «Уфе»

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Полузащитник Александр Саплинов по истечении арендного соглашения с «Уфой» возвращается в «Ростов», информирует пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Александра за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры», — опубликовала на официальном сайте «Уфы» пресс-служба.

Также клуб объявил, что Дилан Ортис возвращается в «Пролетер Нови-Сад».

Саплинов провел за «Уфу» 20 матчей.

Ранее «Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и выступит в следующем сезоне в ОЛИМП ФНЛ.

«Ростов» занял 9 место в РПЛ сезона-2021/22, набрав 38 очков в 30 играх.