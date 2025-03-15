Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал, планирует ли выкупить клуб у Ростовской области

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, планирует ли он выкупить акции клуба у Ростовской области.

— У вас есть цель получить контрольный пакет акций, перешагнув порог 49%?

— Когда объявят аукцион, тогда и примем решение.

— Вы заинтересованы в том, чтобы клуб стал частным?

— Этого хотелось бы всем заинтересованным лицам, в том числе и областному правительству. Но самое главное, чтобы клуб существовал, развивался и радовал болельщиков. Однако надо четко понимать, кто станет акционером, какая у него финансовая стабильность, сможет он управлять клубом или нет. Бывает же так, что кто-то взялся за дело, а потом что-то не получилось и бросил. Вот этого нельзя допустить.

Но скажу так: если придет какой—то человек и скажет, что он будет управлять клубом лучше, чем я, и результаты будут лучше, я готов с ним работать, при условии, что нас устроит такое партнерство, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».