Источник: «Краснодар» пытался перенести матч с «Ростовом» на свой стадион

«Краснодар» перед выездным матчем 21-го тура РПЛ против «Ростова» обратился в РПЛ с просьбой оценить качество газона на стадионе соперника, сообщает «РБ Спорт».

Резервным стадионом ростовчан заявлена домашняя арена «Краснодара». Таким образом, если бы комиссия РПЛ признала непригодным состояние поля на «Ростов Арене», «быки» дважды в сезоне дома сыграли бы против «Ростова», но в итоге этого не произошло.

Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 16 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.