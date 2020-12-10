Дюков против возвращения системы «весна-осень»

Президент РФС Александр Дюков высказался против возвращения чемпионата России на систему «весна — осень». По данной схеме российские клубы играли до сезона-2011/12.

— Не считаю, что переход на систему «весна-осень» является тем шагом, который позволит решить все наши проблемы и кардинально изменить наш футбол, — сказал Дюков «СЭ». — По большому счету, поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть. Но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти. Вопрос по возвращению обратно к календарю «весна-осень» обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату.

С одной стороны нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой, я считаю, что есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова