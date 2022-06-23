Дюков не обещал Хачатурянцу, что никто не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2021/22
Президент РФС Александр Дюков заявил, что не обещал главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу, что никто не покинет лигу по итогам сезона-2021/22.
— Вы не говорили Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу, что никто не будет вылетать из РПЛ?
— Нет. Такого обещания я не давал. Если бы такое обещание было дано, на мартовском бюро исполкоме было бы принято другое решении.
— Говорилось о том, что никто не будет вылетать из РПЛ, но 3-я и 4-я команда ФНЛ не войдут в Лигу.
— Это было бы нарушение регламента, никто бы на это не пошел. Вы говорите, что обсуждалась какая-то альтернатива, которой не было.
Напомним, что представители «Рубина», «Ростова» и «Уфы» заявляли, что РПЛ и РФС обещали ввести мораторий на вылет.
Однако 24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат чемпионата в сезоне-2022/23 и отказался вводить мораторий на вылет. В следующем розыгрыше РПЛ примут участие 16 команд.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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