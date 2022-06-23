Дюков не обещал Хачатурянцу, что никто не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2021/22

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не обещал главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу, что никто не покинет лигу по итогам сезона-2021/22.

— Вы не говорили Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу, что никто не будет вылетать из РПЛ?

— Нет. Такого обещания я не давал. Если бы такое обещание было дано, на мартовском бюро исполкоме было бы принято другое решении.

— Говорилось о том, что никто не будет вылетать из РПЛ, но 3-я и 4-я команда ФНЛ не войдут в Лигу.

— Это было бы нарушение регламента, никто бы на это не пошел. Вы говорите, что обсуждалась какая-то альтернатива, которой не было.

Напомним, что представители «Рубина», «Ростова» и «Уфы» заявляли, что РПЛ и РФС обещали ввести мораторий на вылет.

Однако 24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат чемпионата в сезоне-2022/23 и отказался вводить мораторий на вылет. В следующем розыгрыше РПЛ примут участие 16 команд.