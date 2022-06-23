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Дюков рассказал о развитии профессионального футбола в России

Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии профессионального футбола в России.

— Как вы можете охарактеризовать ситуацию с футболом в России сейчас?

— Что касается внутренних соревнований, то все проекты развиваем. У нас есть финансирование для того, чтобы реализовать то, что мы наметили. Что касается профессионального футбола, то ситуация в динамике. Новое решение ФИФА повлияет на клубы, но влияние будет ограниченное. Да, возможно, ограниченное число футболистов могут покинуть клубы — это исходя из того, что мне сказали клубы. Возникли новые обстоятельства. При этом мы ожидаем, что интерес к российскому футболу будет расти. Этим наши клубы могут воспользоваться. Эта ситуация заставит обратить внимание на дестко-юношеский футбол, к примеру.

— Есть ли уже спонсоры по Кубку Лиги?

— У нас с исполкомом распределена дата — 15 июля, тогда все и узнаем. У меня нет никакой информации, нет никаких данных.

— Вы продолжаете поддерживать этот турнир?

— Я считаю, что любую инициативу правильно поддерживать. Важна опциональность, если у вас есть опции, сохарняйтие их до последнего. Почему бы и нет? Есть определенные сомнения, но для того, чтобы дать свое заключение, надо видеть всю концепции, что получат от этого клубы с точки зрения финансового.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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