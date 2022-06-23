Дюков рассказал о развитии профессионального футбола в России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии профессионального футбола в России.
— Как вы можете охарактеризовать ситуацию с футболом в России сейчас?
— Что касается внутренних соревнований, то все проекты развиваем. У нас есть финансирование для того, чтобы реализовать то, что мы наметили. Что касается профессионального футбола, то ситуация в динамике. Новое решение ФИФА повлияет на клубы, но влияние будет ограниченное. Да, возможно, ограниченное число футболистов могут покинуть клубы — это исходя из того, что мне сказали клубы. Возникли новые обстоятельства. При этом мы ожидаем, что интерес к российскому футболу будет расти. Этим наши клубы могут воспользоваться. Эта ситуация заставит обратить внимание на дестко-юношеский футбол, к примеру.
— Есть ли уже спонсоры по Кубку Лиги?
— У нас с исполкомом распределена дата — 15 июля, тогда все и узнаем. У меня нет никакой информации, нет никаких данных.
— Вы продолжаете поддерживать этот турнир?
— Я считаю, что любую инициативу правильно поддерживать. Важна опциональность, если у вас есть опции, сохарняйтие их до последнего. Почему бы и нет? Есть определенные сомнения, но для того, чтобы дать свое заключение, надо видеть всю концепции, что получат от этого клубы с точки зрения финансового.
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -