Дюков рассказал о развитии профессионального футбола в России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии профессионального футбола в России.

— Как вы можете охарактеризовать ситуацию с футболом в России сейчас?

— Что касается внутренних соревнований, то все проекты развиваем. У нас есть финансирование для того, чтобы реализовать то, что мы наметили. Что касается профессионального футбола, то ситуация в динамике. Новое решение ФИФА повлияет на клубы, но влияние будет ограниченное. Да, возможно, ограниченное число футболистов могут покинуть клубы — это исходя из того, что мне сказали клубы. Возникли новые обстоятельства. При этом мы ожидаем, что интерес к российскому футболу будет расти. Этим наши клубы могут воспользоваться. Эта ситуация заставит обратить внимание на дестко-юношеский футбол, к примеру.

— Есть ли уже спонсоры по Кубку Лиги?

— У нас с исполкомом распределена дата — 15 июля, тогда все и узнаем. У меня нет никакой информации, нет никаких данных.

— Вы продолжаете поддерживать этот турнир?

— Я считаю, что любую инициативу правильно поддерживать. Важна опциональность, если у вас есть опции, сохарняйтие их до последнего. Почему бы и нет? Есть определенные сомнения, но для того, чтобы дать свое заключение, надо видеть всю концепции, что получат от этого клубы с точки зрения финансового.