Президент «Оренбурга»: «Вернусь и скажу Федотову, что не нужно пенять на судей»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев — о матче с «Крыльями Советов» (0:1) в 13-м туре чемпионата России. После игры главный тренер команды Владимир Федотов заявил, что у него есть претензии к арбитру Василию Казарцеву.

— Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику, — цитирует Киеяева ТАСС. — Мы практически в три раза больше били по воротам, чем «Крылья Советов», и не сумели при этом забить. Забивайте и нечего на судей пенять. А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то. Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем «Крылья». Нужно самим доводить до конца реализацию моментов и нечего ни на кого пенять, такое мое отношение. Вернусь и скажу Федотову, что не туда он направляет внимание. Доверие тренерскому штабу есть — тренер хороший, штаб работоспособный. -Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы «Оренбург». Выигрывай и поднимайся в первую половину — вот и вся задача. Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой.

«Оренбург» после 13 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

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