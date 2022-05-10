Соболев: «Хотелось забить «Лейпцигу», а потом написать Доменико: «Сорри»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью клубному сайту поделился эмоциями по поводу отмененных матчей с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы и рассказал о переписке с Доменико Тедеско.

— Несостоявшаяся встреча с «Лейпцигом» Доменико Тедеско была бы для тебя особенной? Ведь именно он пригласил тебя в «Спартак».

— Да. Я сразу написал ему СМС: «Ждите». Он ответил, что надеется увидеть меня в хорошей форме. Очень хотелось забить «Лейпцигу» и пройти дальше. А потом написать Доменико: «Сорри». Слежу за его командой: в бундеслиге она поднялась, в Лиге Европы дошла до полуфинала, в Кубке Германии остался один шаг до трофея.

— Недавно ты сказал в интервью, что мы выиграли бы Лигу Европы. Не слишком смелое заявление? Обсуждали его много.

— Все как обычно. Пошутил, а «раскачали» как серьезное высказывание. Какая разница, что я теперь скажу? Могу сказать, что меня признали бы лучшим игроком всего турнира, Селихова — лучшим вратарем, и вообще символическая сборная Лиги Европы состояла бы полностью из спартаковцев. Как теперь проверить?

Но если серьезно, то после первого места в группе с «Наполи» и «Лестером» мы действительно имели полное право мечтать о том, что пройдем в плей-офф очень далеко. Понятно, что в Лейпциге было бы невероятно тяжело. Но могли ведь «отпинаться» 1:1, как в Лестере, а дома была бы уже совсем другая игра. Реальный сценарий? Вполне. От «Вильярреала» в Лиге чемпионов тоже не ждали, что он пойдет «Ювентус», «Баварию» и будет близок к тому, чтобы выбить «Ливерпуль». В плей-офф было возможно все. К сожалению, доказать это нам не дали.