Соболев: «Хотелось забить «Лейпцигу», а потом написать Доменико: «Сорри»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью клубному сайту поделился эмоциями по поводу отмененных матчей с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы и рассказал о переписке с Доменико Тедеско.
— Несостоявшаяся встреча с «Лейпцигом» Доменико Тедеско была бы для тебя особенной? Ведь именно он пригласил тебя в «Спартак».
— Да. Я сразу написал ему СМС: «Ждите». Он ответил, что надеется увидеть меня в хорошей форме. Очень хотелось забить «Лейпцигу» и пройти дальше. А потом написать Доменико: «Сорри». Слежу за его командой: в бундеслиге она поднялась, в Лиге Европы дошла до полуфинала, в Кубке Германии остался один шаг до трофея.
— Недавно ты сказал в интервью, что мы выиграли бы Лигу Европы. Не слишком смелое заявление? Обсуждали его много.
— Все как обычно. Пошутил, а «раскачали» как серьезное высказывание. Какая разница, что я теперь скажу? Могу сказать, что меня признали бы лучшим игроком всего турнира, Селихова — лучшим вратарем, и вообще символическая сборная Лиги Европы состояла бы полностью из спартаковцев. Как теперь проверить?
Но если серьезно, то после первого места в группе с «Наполи» и «Лестером» мы действительно имели полное право мечтать о том, что пройдем в плей-офф очень далеко. Понятно, что в Лейпциге было бы невероятно тяжело. Но могли ведь «отпинаться» 1:1, как в Лестере, а дома была бы уже совсем другая игра. Реальный сценарий? Вполне. От «Вильярреала» в Лиге чемпионов тоже не ждали, что он пойдет «Ювентус», «Баварию» и будет близок к тому, чтобы выбить «Ливерпуль». В плей-офф было возможно все. К сожалению, доказать это нам не дали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0