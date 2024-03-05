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5 марта, 01:58

Черчесов о ситуации с Джикией: «Главное, чтобы у него внутри не погас огонек, который мотивирует играть»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с контрактом защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Может ли Джикия вернуться на прежний уровень после долгой паузы? Если брать игровые качества — можно и растерять, но самое главное не это. Это можно потом набрать. Самое главное, чтобы внутри не угас огонек, который подталкивает играть в футбол. Другое дело, что я не знаю, какая там ситуация внутри. Если брать футболистов такого уровня — наверное, надо заранее какие-то вещи обговаривать. Джикия — это для меня нонсенс. Он абсолютно всегда все понимал. Видимо, пропустили момент, когда все надо было четко обговорить. Я везде говорил, что ни один тренер, ни один футболист не может быть выше клуба. Джикия — не первый и не последний. Со мной было то же самое в «Иннсбруке», когда я был уже возрастным футболистом. Мне сказали, что со мной не будут продлевать контракт. Игроки должны знать, что надо планировать — нет никаких проблем в том, чтобы сказать молодому или старому футболисту: «Мы с тобой не планируем работать в следующем году». Это нормально. А такой круговорот событий только мешает сконцентрироваться, и, наверное, не красит», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 9 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего россиянина действует до конца мая 2024 года.

Георгий Джикия
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
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 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
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16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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