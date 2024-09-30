Президент «Оренбурга» — о слухах про переговоры с Адиевым и Федотовым: «Бред сивой кобылы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил «СЭ» на вопрос о возможной смене главного тренера Давида Деограсии.

Ранее издание Sport24 сообщило, что агенты обращались к руководству клуба и предлагали кандидатуры Магомеда Адиева и Владимира Федотова.

«Информация о том, что нам предлагали Владимира Федотова и Магомеда Адиева на пост главного тренера, — это бред сивой кобылы», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» не может победить в РПЛ и Кубке России на протяжении 13 матчей.

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 матчей, набрав 7 очков.