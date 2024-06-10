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Сегодня, 14:31

Президент «Оренбурга» Еремякин — о трансфере Воробьева: «Ему пора делать шаг вперед»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

Футболист подписал контракт до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

«Пришло время продавать футболиста Воробьева для его развития и нашего клуба. Ему 26 лет, и ему пора было делать шаг в карьере. Мы же адекватно заменим этого нападающего другим игроком... Сегодня я созвонился с генеральным директором «Локомотива» Леонченко, и мы взаимно поблагодарили друг друга за быстрые переговоры и взаимопонимание. Вместе мы провели конструктивную работу по трансферу. Про «Краснодар» ничего говорить не буду — это другой вопрос. Про футболиста было много информации, но итог один — игрок пополнил «Локомотив», — сказал Еремякин Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел за оренбуржцев 31 матч, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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