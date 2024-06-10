Президент «Оренбурга» Еремякин — о трансфере Воробьева: «Ему пора делать шаг вперед»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

Футболист подписал контракт до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

«Пришло время продавать футболиста Воробьева для его развития и нашего клуба. Ему 26 лет, и ему пора было делать шаг в карьере. Мы же адекватно заменим этого нападающего другим игроком... Сегодня я созвонился с генеральным директором «Локомотива» Леонченко, и мы взаимно поблагодарили друг друга за быстрые переговоры и взаимопонимание. Вместе мы провели конструктивную работу по трансферу. Про «Краснодар» ничего говорить не буду — это другой вопрос. Про футболиста было много информации, но итог один — игрок пополнил «Локомотив», — сказал Еремякин Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел за оренбуржцев 31 матч, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.