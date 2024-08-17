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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев призвал ЭСК РФС прислушиваться к критике

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что ЭСК РФС в своей работе стоит прислушиваться к общественному мнению.

Ранее президент дагестанского клуба высказывал недовольство качеством работы судей в матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

«У меня есть вопросы о том, почему так происходит. Нашли эпизоды, в которых нарушали правила динамовцы, и ни одного — со стороны наших соперников. Ни одного пенальти мы не смогли пробить. У нас есть основания спросить, потому что мы знаем — нарушения были, но они не зафиксированы.

Работа членов ЭСК? По этому поводу очень хорошо высказался Ларчиков — идет коллективная безответственность. Надо прислушаться к общественному мнению. Этот голос раздается не только из Махачкалы, география широкая. Гриша Иванов (президент ФК «Урал» — Прим. «СЭ») не выдержал, с Урала начал возмущаться, Аршавин — из Питера. Ларчиков, Семин возмущаются из Москвы«, — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 4 матчей «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка. Следующую игру махачкалинцы проведут 19 августа дома против «Ахмата» в рамках 5-го тура чемпионата России.

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев хотел бы обсудить с Мажичем работу судей

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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Химки – Зенит
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Краснодар – Пари НН
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