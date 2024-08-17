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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев хотел бы обсудить с Мажичем работу судей

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, о чем хотел бы спросить руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.

Ранее президент дагестанского клуба высказывал недовольство качеством работы судей в матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

«О чем спросил бы Мажича при личной встрече? Я могу не спрашивать, а удивляться. Например, тому, как на «черное» можно говорить «белое», и почему это «черное» все время связано с «Динамо» Махачкала? Почему на протяжении нескольких сотен эпизодов не обнаружено ни одного нарушения в штрафной наших соперников, но обнаружена целая серия фолов с нашей стороны? Сотни эпизодов были в прошедших матчах», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

51-летний Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
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 - : -
18.08 20:00
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 - : -
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 - : -
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