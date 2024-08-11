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Президент AMC Fight Nights Гаджиев назвал Соболева символом «Спартака»: «Плохо представляю команду без него»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с командой.

«Я надеюсь, что там ситуация устаканится. Для меня Соболев — символ «Спартака». Какой бы дал ему совет? Ни на кого не обижаться, продолжать делать свое дело. Я думаю, что «Спартак» вернет Соболева. Это воспитательные меры. На данный момент плохо себе представляю команду без Соболева. Плюс есть болельщики, которые, по-моему, его поддерживают, мы в частности», — сказал Гаджиев «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил 3 матча РПЛ с начала сезона.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
7
3
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Источник: трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» находится под угрозой срыва
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
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10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
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11.08 17:30
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 - : -
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 7
Игорь Дивеев

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Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

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Сергей Брызгалов

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