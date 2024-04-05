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Сегодня, 14:32

Президент «Ахмата» прокомментировал назначение Адиева на пост главного тренера

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Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился мнением о новом главном тренере команды Магомеде Адиеве.

«В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб «Ахмат». Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи», — написал Даудов в своем telegram-канале.

5 апреля «Ахмат» объявил о том, что новым главным тренером клуба стал Магомед Адиев. За день до этого грозненцы объявили об уходе Мирослава Ромащенко.

Кроме грозненского клуба 46-летний специалист руководит сборной Казахстана.

«Ахмат» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.

Источник: Telegram-канал ЛОРД
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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«Ахмат» объявил о назначении Адиева на пост главного тренера

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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