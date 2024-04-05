Президент «Ахмата» прокомментировал назначение Адиева на пост главного тренера

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился мнением о новом главном тренере команды Магомеде Адиеве.

«В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб «Ахмат». Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи», — написал Даудов в своем telegram-канале.

5 апреля «Ахмат» объявил о том, что новым главным тренером клуба стал Магомед Адиев. За день до этого грозненцы объявили об уходе Мирослава Ромащенко.

Кроме грозненского клуба 46-летний специалист руководит сборной Казахстана.

«Ахмат» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.