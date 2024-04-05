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Сегодня, 14:37

«Маккаби» намерен продать Пьерро, «Локомотив» — основной кандидат на приобретение форварда

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У «Локомотива» вновь появились шансы на приобретение гаитянского форварда «Маккаби» Френдци Пьерро.

В январе этого года хайфский клуб отклонил предложение железнодорожников выкупить игрока за сумму в 2,5 миллиона евро. Отмечалось, что причиной этому стала нехватка времени для поиска замены футболисту.

Однако руководство «Маккаби» запланировало кардинальную «перестройку» в команде в связи с неудачно проводимым сезоном. Как стало известно «СЭ», израильский клуб планирует продать своего лучшего форварда Пьерро за сумму в 3-4 миллиона евро, что автоматически превращает «Локомотив» в одного из основных кандидатов на приобретении игрока.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В текущем сезоне 29-летний форвард провел за команду 42 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 4 результативными передачами.

(Эли Швидлер)

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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Урал – Кр. Советов
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 - : -
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