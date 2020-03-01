Пресс-служба «Рубина»: «Команда прибыла на стадион за 55 минут до начала матча»
13:43
Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина» команда успела добраться до стадиона в Нижнем Новгороде к началу игры с «Тамбовом». Ранее в социальных сетях появилась информация, что изначально водитель привез команду Леонида Слуцкого на старую арену города.
— Все хорошо. Команда прибыла на стадион за 55 минут до начала игры. Футболисты готовятся к матчу, — сказал пресс-атташе клуба Иван Бодылевский.
Матч «Тамбов» — «Рубин» начнется в 14.00 (мск). (Дмитрий Зимин)
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