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Пресс-конференция Олега Кононова после матча «Спартак» — «Оренбург»

19:01
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«Спартак» проиграл «Оренбургу» на своем поле в 11-м туре РПЛ — 1:2.

Команда Олега Кононова после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы потерпела в РПЛ четвертое поражение подряд.

Главный тренер красно-белых должен ответить на вопросы журналистов.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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