«Спартак» проиграл «Оренбургу» на своем поле в 11-м туре РПЛ — 1:2.

Команда Олега Кононова после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы потерпела в РПЛ четвертое поражение подряд.

Главный тренер красно-белых должен ответить на вопросы журналистов.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию.