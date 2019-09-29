Пресс-конференция Олега Кононова после матча «Спартак» — «Оренбург»
19:01
«Спартак» проиграл «Оренбургу» на своем поле в 11-м туре РПЛ — 1:2.
Команда Олега Кононова после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы потерпела в РПЛ четвертое поражение подряд.
Главный тренер красно-белых должен ответить на вопросы журналистов.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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