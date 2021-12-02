Лоза сравнил протесты российских фанатов с акцией BLM

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» осудил идею болельщиков российских команд провести акцию протеста на матчах 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ну они же файеры запустили, а разве это можно? Человек нарушил закон. За это и был произведен арест. Если мы сейчас будем протестовать за то, что арестовали нарушителей, то люди подумают, что нарушать закон можно. Пусть сначала разберутся, против чего они собираются протестовать. Для чего они проводят акцию? Чтобы показать, что файеры можно использовать? Это бред! В Италии или в Германии они бы сели за это. У нас даже мягкая система правосудия. Если бы они извинились и сказали, что такого больше не повторится, то это был бы другой разговор. Сначала извинись, что нарушил закон, а потом разбирайся с беспределом», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Лоза считает, что не стоит повторять ошибок Америки.

«Что произошло в Америке? Какой дурдом они устроили! Взяли нарушителя, ну прибили его, превысили планку. Из-за этого сейчас вся Америка перевернута с ног на голову. Из полубандита сделали героя, придумали движение. Перед каждым матчем встают на колено и упрекают наших, что они так не делают. Перебор был, да. Но зачем до сих пор вставать на колени? Поэтому цепочка, которая сейчас разворачивается болельщиками ЦСКА, не приведет ни к чему хорошему», — добавил Лоза.

Напомним, после встречи ЦСКА с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.