Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (4:1).

— Не было ли опасений, что после 7:1 у команды не останется эмоций на «Динамо»?

— Опасения были. Когда выплескивается такая большая часть эмоций, то сложно выдавать вновь их в том количестве, в каком необходимо для победы. Но ребята — молодцы, уверенность присутствовала в организации нашей игры. Мы победили достаточно уверенно, правильно отреагировали на прошедший матч.

— Какова ситуация с травмированными?

— У Кругового недомогание, поднялась температура, но тест отрицательный. Малком — динамика хорошая, он, скорее всего, сможет принять участие в следующем матче. А Кузяев и Дуглас игру пропустят. Скоро вернется в общую группу Оздоев.

— В соцсетях болельщики требуют, чтобы клуб продлил контракт Ракицкого. На ваш взгляд, нужен ли он команде?

— Нам сейчас некогда заниматься контрактами, у нас игры через три дня на четвертый. Что касается контрактов, то это вопросы к руководству. Ближе к зимней паузе будет подниматься вопросы тех, у кого истекают контракты летом.

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.