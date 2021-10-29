Семак — о победе над «Динамо»: «Ребята — молодцы, уверенность присутствовала в организации нашей игры»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (4:1).
— Не было ли опасений, что после 7:1 у команды не останется эмоций на «Динамо»?
— Опасения были. Когда выплескивается такая большая часть эмоций, то сложно выдавать вновь их в том количестве, в каком необходимо для победы. Но ребята — молодцы, уверенность присутствовала в организации нашей игры. Мы победили достаточно уверенно, правильно отреагировали на прошедший матч.
— Какова ситуация с травмированными?
— У Кругового недомогание, поднялась температура, но тест отрицательный. Малком — динамика хорошая, он, скорее всего, сможет принять участие в следующем матче. А Кузяев и Дуглас игру пропустят. Скоро вернется в общую группу Оздоев.
— В соцсетях болельщики требуют, чтобы клуб продлил контракт Ракицкого. На ваш взгляд, нужен ли он команде?
— Нам сейчас некогда заниматься контрактами, у нас игры через три дня на четвертый. Что касается контрактов, то это вопросы к руководству. Ближе к зимней паузе будет подниматься вопросы тех, у кого истекают контракты летом.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.
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