Представитель «Спартака» в суде: «Если Газизов не начнет разговаривать, то деньги никогда не увидит»

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в суде, заявила, что бывший гендиректор Шамиль Газизов не получит деньги, если не пойдет на диалог с клубом.

«Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите. Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы. Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра». И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», — приводит слова Завьяловой «РИА Новости».

52-летний Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.

12 марта акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» и Газизову на 88,3 миллиона рублей. Истец требует признать недействительным решение о выплате данной суммы экс-управленцу в качестве выходного пособия.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.