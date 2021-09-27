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Александр Ерохин: «Жирков уже закончил с футболом?»

15:35
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о списке лучших игроков, которые завершили карьеру.

«А Жирков закончил уже с футболом? Ну, пусть он будет в моем списке лучших футболистов, которые завершили карьеру», — сказал Ерохин на видео, опубликованном на Youtube-канале «Зенита».

Ранее стало известно, что 38-летний Юрий Жирков, который покинул «Зенит», будет выступать за команду ЛФЛ «Аминьево». О завершении профессиональной карьеры он пока не объявлял.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Sxepz9bDZqo

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Евгений Петров все материалы автора

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