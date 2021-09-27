«Урал» — «Арсенал»: стартовые составы команд
16:00
«Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Мамичн, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Аугустыняк, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Чаушич, Э.Кангва, Хлусевич, Костадинов, Панченко, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьернстрем, К.Кангва, Давиташвили, Аджоев, Тудорие.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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