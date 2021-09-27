Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Арсенал»: стартовые составы команд

16:00
Теги:

«Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Мамичн, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Аугустыняк, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Чаушич, Э.Кангва, Хлусевич, Костадинов, Панченко, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьернстрем, К.Кангва, Давиташвили, Аджоев, Тудорие.

Урал — Арсенал Т

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр