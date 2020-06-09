Представитель Шапи рассказал, куда может перейти футболист

Представитель Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал, куда может перейти игрок в ближайшее время.

— Недавно Шапи в ответ на слухи о переходе в «Спартак» в своем Instagram сказал, что хочет играть только за «быков». Он так привязан к клубу?

— Да, Шапи настоящий патриот «Краснодара». С большим уважением относится к президенту Сергею Галицкому, ко всем остальным руководителям команды, благодарен за все, что ему дают там, как футболисту. На данный момент все мысли Шапи связаны только с «быками», но что будет завтра, я думаю, сейчас никто точно сказать не сможет.

— Наверное, его главная проблема — количество игрового времени. Как Сулейманов относится к тому, что редко выходит с первых минут?

— Конечно, его это расстраивает, нервирует. Посмотрим, как ситуация станет развиваться дальше, получится ли больше проводить на поле. На мой взгляд, Шапи сегодня один из лидеров команды, постоянно доказывает это своей игрой. Хотя не спорю, что тренеру виднее. Шапи же делает все возможное на тренировках и в матчах, чтобы заслужить больше игрового времени. Довольствоваться вторыми ролями он не хочет, это не в его характере.

— Что вы советуете футболисту в данной ситуации?

— То, о чем с ним говорю, останется между нами. Шапи мне доверяет и знает, что я хочу для него только лучшего. Это главное.

— Если «Краснодар» будет готов расстаться, то Сулейманову лучше уезжать в Европу или пока остаться в нашем чемпионате?

— В России на данный момент не представляю его нигде, кроме «Краснодара». Сулейманов любит город, очень уважает свой клуб и мыслей о переходе внутри РПЛ у нас на сегодняшний день не возникало. Что касается Европы, то считаю, что туда, конечно же, нужно уезжать. Когда — это другой вопрос. С характером Шапи, я думаю он сможет не просто адаптироваться там, но и выйти на первые роли.

— Есть ли спрос?

— С нашими клубами по поводу Шапи не общаюсь по озвученным выше причинам. В Европе же к нему есть интерес, и даже в «Краснодар» уже поступали запросы. Другое дело, что клуб его готов отпустить только за достаточно существенную сумму и большинство претендентов она пока отпугивает. (Константин Алексеев)

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