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Сегодня, 10:22

Представитель Макарова заявил, что к футболисту есть интерес от зарубежных клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ситуации с будущим вингера Дениса Макарова.

«У Дениса действующий контракт с «Динамо». В клубе сейчас грядут перемены, он ждет и наблюдает за ситуацией. В то же время на нас выходили иностранные партнеры и говорили, что к Макарову есть интерес от иностранных клубов. Переговоров мы не вели, поэтому называть клубы не будем», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Макаров провел 33 матча в составе «Динамо» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-makarova-k-denisu-est-interes-ot-zarubezhny-h-klubov/
Денис Макаров
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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