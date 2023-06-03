Представитель Макарова заявил, что к футболисту есть интерес от зарубежных клубов

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ситуации с будущим вингера Дениса Макарова.

«У Дениса действующий контракт с «Динамо». В клубе сейчас грядут перемены, он ждет и наблюдает за ситуацией. В то же время на нас выходили иностранные партнеры и говорили, что к Макарову есть интерес от иностранных клубов. Переговоров мы не вели, поэтому называть клубы не будем», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Макаров провел 33 матча в составе «Динамо» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.