Представитель Макарова: «Ни у кого не было сомнений в таланте Дениса»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, прокомментировал гол футболиста, который стал победным для бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Денис — большой молодец, он в очередной раз показывает, что является сильным футболистом. Ни у кого не было сомнений в таланте Макарова. Он профессионал и дальше будет двигаться только вверх», — приводит «РБ Спорт» слова Макарова.

В сезоне-2023/24 Макаров забил 4 гола в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах.