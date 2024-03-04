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4 марта, 06:59

Представитель Макарова: «Ни у кого не было сомнений в таланте Дениса»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, прокомментировал гол футболиста, который стал победным для бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Денис — большой молодец, он в очередной раз показывает, что является сильным футболистом. Ни у кого не было сомнений в таланте Макарова. Он профессионал и дальше будет двигаться только вверх», — приводит «РБ Спорт» слова Макарова.

В сезоне-2023/24 Макаров забил 4 гола в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
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3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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