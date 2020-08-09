Представитель корейского полузащитника подтвердил будущий переход в «Рубин»

Корейский полузащитник Хван Ин Бом станет игроком «Рубина», заявил представитель игрока. Ранее сообщалось, что казанский клуб выиграл борьбу за игрока у загребского «Динамо». Футболист выступает за клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс».

«Хван Ин Бом переходит в клуб российской премьер-лиги «Рубин» Казань, — цитирует представителя игрока корейский портал Chosun Sports. — Контракт согласован. Осталось только пройти медобследование».

По данным источника, «Рубин» заплатит за игрока 2,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на три года.