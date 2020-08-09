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Представитель корейского полузащитника подтвердил будущий переход в «Рубин»

14:30
Хван Ин Бом. Фото Yonhap.
Хван Ин Бом. Фото Yonhap.
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Корейский полузащитник Хван Ин Бом станет игроком «Рубина», заявил представитель игрока. Ранее сообщалось, что казанский клуб выиграл борьбу за игрока у загребского «Динамо». Футболист выступает за клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс».

«Хван Ин Бом переходит в клуб российской премьер-лиги «Рубин» Казань, — цитирует представителя игрока корейский портал Chosun Sports. — Контракт согласован. Осталось только пройти медобследование».

По данным источника, «Рубин» заплатит за игрока 2,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на три года.

23-летний игрок средней линии провел шесть матчей за «Ванкувер» в текущем сезоне. В его активе одна голевая передача.

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