Представитель Дзюбы о возможном рекорде форварда: «Мне кажется, что освещения, инфошума должно быть больше»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, Леонид Гольдман, поделился с «СЭ» мнением о том, что форвард может в ближайшее время побить рекорд Александра Кержакова по голам в официальных матчах.

1 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2) Дзюба забил свой 233-й гол за карьеру и сравнялся с Кержаковым по этому показателю.

«Насчет поддержки уже говорил, что это приятно, здорово! Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу», — сказал Гольдман «СЭ».

«Акрон» проведет следующий матч 9 марта против «Крыльев Советов».