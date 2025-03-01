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Представитель Дзюбы надеется, что форвард побьет рекорд Кержакова в ближайшем матче «Акрона»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы ответил «СЭ» на вопрос об игре форварда в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

36-летний футболист забил гол в ворота нижегородцев, который стал для него 233-м в карьере. Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов в официальных матчах.

«Артем уже не раз говорил, что на первом месте в любом случае стоит командный результат. Поэтому если говорить про общее впечатление от игры, то результат отрицательный. Поэтому и удовлетворительного настроения быть не может.
Если мы говорим конкретно про рекорд, тут в любом случае важно его побить. Догнать Александра Кержакова — это, как сказал сам Артем после матча, «дорогого стоит». Поэтому в этом плане удовлетворение наступит после того, как рекорд будет побит. Надеюсь, это произойдет в ближайшем матче, Артем забьет 234-й гол, и тогда из больших рекордов останется «гол+пас». По одной из версий, если не ошибаюсь, сейчас 4 очка осталось до Лоськова, чтобы побить его», — добавил Гольдман.

«Акрон» проведет следующий матч 9 марта против «Крыльев Советов».

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Александр Кержаков
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

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Матеус Рейс
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