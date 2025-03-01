Представитель Дзюбы надеется, что форвард побьет рекорд Кержакова в ближайшем матче «Акрона»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы ответил «СЭ» на вопрос об игре форварда в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

36-летний футболист забил гол в ворота нижегородцев, который стал для него 233-м в карьере. Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов в официальных матчах.

«Артем уже не раз говорил, что на первом месте в любом случае стоит командный результат. Поэтому если говорить про общее впечатление от игры, то результат отрицательный. Поэтому и удовлетворительного настроения быть не может.

Если мы говорим конкретно про рекорд, тут в любом случае важно его побить. Догнать Александра Кержакова — это, как сказал сам Артем после матча, «дорогого стоит». Поэтому в этом плане удовлетворение наступит после того, как рекорд будет побит. Надеюсь, это произойдет в ближайшем матче, Артем забьет 234-й гол, и тогда из больших рекордов останется «гол+пас». По одной из версий, если не ошибаюсь, сейчас 4 очка осталось до Лоськова, чтобы побить его», — добавил Гольдман.

«Акрон» проведет следующий матч 9 марта против «Крыльев Советов».