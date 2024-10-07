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Представитель Дзюбы: «Артем заслуженно номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре»

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Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, Леонид Гольдман, в разговоре с «СЭ» высказался о номинировании своего клиента на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре.

«Голосование покажет, кто был лучшим игроком РПЛ в сентябре. Попадание Дзюбы в этот список — заслужено и приятно, но там есть много ребят, которые хорошо проявили себя. Глобально — это не какая-то цель, мне кажется, что лучший результат работы — это помощь команде, а не какие-то там награды и прочее. Если получится победить в голосовании, то будет здорово, если нет — то Артем не расстроится, ведь главным итогом сентября стало возвращение Артема в РПЛ. Дальше — больше, он не будет останавливаться на достигнутом. Надеюсь, октябрь пройдет не менее результативно, а потом и ноябрь, декабрь и остаток чемпионата. Награды — это приятный бонус, но не главная цель», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре, нападающий в первый месяц осени провел за тольяттинский «Акрон» в чемпионате России 3 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.

В список номинантов также попали: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, защитник «Локомотива» Илья Самошников и полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

(Даниил Нахлесткин)

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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