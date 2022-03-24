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«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на исполкоме

«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на исполкоме РФС
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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По информации «СЭ», во время вчерашнего исполкома председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина попыталась отложить принятие нового лимита на легионеров.

В начале обсуждения по лимиту настороженность обозначил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Его беспокоил вопрос, кто именно будет считаться доморощенным игроком, но членам исполкома удалось его убедить поддержать проект.

Дело шло к принятию лимита, но вступила Илюхина. Она сказала, что этот вопрос лучше отложить и дать членам исполкома больше времени на рассмотрение. Президент РФС Александр Дюков объяснил, что сейчас нельзя терять время, лимит приняли.

РПЛ
РФС
ФК Зенит
Александр Дюков
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Краснодар

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