«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на исполкоме

По информации «СЭ», во время вчерашнего исполкома председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина попыталась отложить принятие нового лимита на легионеров.

В начале обсуждения по лимиту настороженность обозначил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Его беспокоил вопрос, кто именно будет считаться доморощенным игроком, но членам исполкома удалось его убедить поддержать проект.

Дело шло к принятию лимита, но вступила Илюхина. Она сказала, что этот вопрос лучше отложить и дать членам исполкома больше времени на рассмотрение. Президент РФС Александр Дюков объяснил, что сейчас нельзя терять время, лимит приняли.