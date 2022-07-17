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Плутник — о целях «Локомотива» в новом сезоне РПЛ: «Будем бороться за чемпионство»

Плутник заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях московского клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

«Какие ожидания от сезона в целом? Отличные. Задачи? Бороться за призовые места. Оптимальна ли будет тройка? Будем бороться за чемпионство. Трансферы еще будут», — сказал Плутник.

Матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится в москве на стадионе «РЖД Арена» 17 июля в 17:30 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Александр Плутник
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 1 : 3
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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