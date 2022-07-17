Плутник заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях московского клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

«Какие ожидания от сезона в целом? Отличные. Задачи? Бороться за призовые места. Оптимальна ли будет тройка? Будем бороться за чемпионство. Трансферы еще будут», — сказал Плутник.

Матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится в москве на стадионе «РЖД Арена» 17 июля в 17:30 по московскому времени.