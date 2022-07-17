Владислав Сарвели: «Сочи готов бороться за первое место»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Хорошо, что выиграли. Конечно, важно забивать. Приятно, что забил в первом матче. Если стану лучшим бомбардиром чемпионата, я не против.

О планах ничего не буду говорить. Почему «Сочи»? А это не топ-клуб? Второе место чемпионата. Мы готовы бороться за первое место. Не будет ли синдрома второго сезона? Посмотрим, надеюсь, что нет», — заявил футболист.

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА (23 июля, 15.00 мск), а «Торпедо» встретится с «Динамо» в гостях (24 июля, 17.30 мск).