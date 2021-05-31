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«Уфа» представила план предсезонной подготовки

15:27
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Пресс-служба «Уфы» опубликовала в Twitter план подготовки команды к новому сезону. Футболисты башкирского клуба выйдут из отпуска 7 июня и пройдут углубленный медицинский осмотр.

В период с 7 по 19 июня команда проведет сбор в Строгино, где проведет четыре контрольных матча.

«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате России и сохранила прописку в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UfaFc/status/1399338906433228802

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