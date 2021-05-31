«Уфа» представила план предсезонной подготовки

Пресс-служба «Уфы» опубликовала в Twitter план подготовки команды к новому сезону. Футболисты башкирского клуба выйдут из отпуска 7 июня и пройдут углубленный медицинский осмотр.

В период с 7 по 19 июня команда проведет сбор в Строгино, где проведет четыре контрольных матча.

? 7 июня игроки ФК «Уфа» соберутся в Москве для прохождения обязательного медосмотра.



Подготовку к новому сезону команда начнёт на базе в Строгино.



На первом сборе мы проведём четыре контрольных матча. Подробнее о времени начала встреч и соперниках расскажем позднее ? pic.twitter.com/zqwcVG1QwP — ФК УФА (@UfaFc) May 31, 2021

«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате России и сохранила прописку в РПЛ.