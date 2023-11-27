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Горшков — о драке Дзюбы и Пиняева: «Если бы Артем стоял на коленках, у Сережи был бы шанс»

Руслан Минаев
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков отреагировал на новость о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Не могу себе этого представить. Максимум, если Дзюба бы стоял на коленках, то можно было бы потолкаться, побороться. Тогда у Сережи был бы шанс!» — цитирует Горшкова Sport24.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Горшков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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