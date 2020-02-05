Позиция «Зенита» по отношению к Кокорину не менялась

По данным «СЭ», переговоры Александра Кокорина с «Балтикой», о которых нападающий сообщил РИА «Новости», вряд ли приведут к трансферу 28-летнего форварда в клуб ФНЛ.

Для перехода требуется согласие «Зенита», однако питерцы позицию по Кокорину пока не меняли — сине-бело-голубые по-прежнему согласны отпустить футболиста только в аренду в «Сочи». Напомним, что сейчас нападающий тренируется с «Зенитом-2». (Константин Алексеев)