«4 дня на связи». Кокорин прокомментировал переговоры с «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что ведет переговоры с руководством «Балтики», выступающей в ФНЛ, о переходе туда.

— С «Балтикой» 4 дня на связи, — цитируют «РИА «Новости» Кокорина. — Посмотрим, что выйдет из этого.

Сейчас Кокорин участвует в сборе «Зенита-2», выступающего в ПФЛ. Форвард успел сделать дубль за команду в товарищеском матче с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».