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«4 дня на связи». Кокорин прокомментировал переговоры с «Балтикой»

16:37
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что ведет переговоры с руководством «Балтики», выступающей в ФНЛ, о переходе туда.

— С «Балтикой» 4 дня на связи, — цитируют «РИА «Новости» Кокорина. — Посмотрим, что выйдет из этого.

Сейчас Кокорин участвует в сборе «Зенита-2», выступающего в ПФЛ. Форвард успел сделать дубль за команду в товарищеском матче с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200205/1564288887.html

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