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«Поздравляю с победой!» Семак обратился к фанатам после матча с «Ростовом»

19 октября 2019, 23:02
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram видео и фотографию с игры. 43-летний специалист поздравил болельщиков с тремя набранными очками.

— Поздравляю с победой! +3, — подписал фото Семак.

«Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 4-я строчка и 26 баллов.

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Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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