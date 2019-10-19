«Поздравляю с победой!» Семак обратился к фанатам после матча с «Ростовом»
19 октября 2019, 23:02
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram видео и фотографию с игры. 43-летний специалист поздравил болельщиков с тремя набранными очками.
— Поздравляю с победой! +3, — подписал фото Семак.
«Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 4-я строчка и 26 баллов.
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