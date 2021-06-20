Андрей Мостовой вылечился от ковида

По данным «СЭ», последние ПЦР-тесты 23-летнего атакующего хавбека «Зенита» Андрея Мостового дали отрицательный результат.

Напомним, что инфекция была выявлена у футболиста в расположении сборной России, и 11 июня, за сутки до нашего стартового матча на Евро-2020 с Бельгией, его в заявке национальной команды заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Сейчас руководство клуба предоставило Мостовому паузу для восстановления — к сине-бело-голубым он присоединится на сборе в Австрии, куда питерцы отправятся 28 июня.