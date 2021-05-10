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Агент рассказал об интересе клубов РПЛ к Смольникову

18:30
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Краснодара» Игоря Смольникова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«У Смольникова все хорошо, он кандидат в сборную России, — сказал Маньяков «СЭ». — Игорь постоянно играет в основном составе. Если бы ему что-то не нравилось в «Краснодаре», то он бы мне сказал. Почему сейчас не говорим о дальнейшем продлении контракта? Клуб сделал оптимальные условия для Игоря. Также в контракте прописан плюс один год. Если Смольников будет стабильно играть в следующем сезоне, то контракт автоматически продлится на один год. Игорем интересуются российские клубы. Руководители клубов задают о нем вопросы, но каких-то конкретных предложений нет».

В текущем сезоне 32-летний защитник провел 32 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт «Краснодара» с Смольниковым рассчитан до лета 2022 года.

(Артем Бухаев)

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