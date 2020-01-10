Последний матч в карьере нового руководителя департамента судейства РФС Кашшаи. Видео

4 января венгерский арбитр Виктор Кашшаи провел свой последний матч в судейской карьере. Новый руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) обслуживал матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Адалх» — «Аль-Шола» (2:0).

Кашшаи завершил карьеру в 44 года. Вместе с венгром свою последнюю игру провел Дьорди Ринг, который также начнет работу в департаменте инспектирования РФС.

С 2003 года Кашшаи работал арбитром ФИФА. В 2008 году он судил финал Олимпиады, в 2011-м финал Лиги чемпионов, также он обслуживал игры чемпионата мира-2010, Евро-2012 и 2016.

В декабре 2019-го Кашшаи работал на игре группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (2:0).

Венгр Кошшои стал новым руководителем департамента судейства РФС