Венгр Кошшои стал новым руководителем департамента судейства РФС

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о кадровых назначениях руководителей двух департаментов — судейства и инспектирования.

Новым руководителем департамента судейства стал 44-летний венгр Виктор Кошшои (о таком варианте «СЭ» писал в декабре 2019-го), департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса.

Кошшои стал арбитром ФИФА в 2003 году, входил в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2010/11, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Евро-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Вместе с Кошшои к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.

Фурса начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.

Напомним, что 27 декабря — в последнюю пятницу 2019 года РФС объявил о прекращении сотрудничества с Александром Егоровым, который возглавлял департамент судейства и инспектирования.

Александр Дюков, президент РФС:

— РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кошшои является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы.

Ашот Хачатурянц, председатель судейского комитета РФС:

— РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кошшои имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кошшои на его посту — управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ.

Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов.

Виктор Кошшои, руководитель департамента судейства:

— Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы — очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии.

Сергей Фурса, руководитель департамента инспектирования:

— Спасибо руководству РФС за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии.