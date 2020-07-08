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«После 60 минут силы иссякли и добиться результата стало намного тяжелее». Карпин — о поражении «Уфе»

8 июля 2020, 23:59
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).

— Играть в таком режиме — это и для хорошо готовой команды физически тяжело, — приводит слова Карпина официальный сайт клуба. — А для нас тяжело втройне: карантин был, еще и карточки, болезни, травмы — замены тоже ограничены. Свежих игроков для усиления выпустить не так просто. Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, все было неплохо. После силы иссякли и, соответственно, добиться результата стало намного тяжелее.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13628

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