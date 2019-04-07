"Пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры". Назаров написал стихотворение после поражения "Спартака" от ЦСКА

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение. Свое произведение актер выложил в Инстаграме:
Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой "Временщик"
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.