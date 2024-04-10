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Булыкин: «Многие клубы захотели бы иметь Смолова в своей обойме»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с форвардом «Динамо» Федором Смоловым.

В четырех матчах РПЛ после зимней паузы 34-летний нападающий ни разу не вышел в стартовом составе бело-голубых, отыграв в общей сложности 61 минуту.

«Смолов остается футболистом высокого уровня. Вопрос, безусловно, в деньгах, но то, что он качественный футболист, знают все. Не знаю, насколько у него складывается с «Динамо», но многие клубы захотели бы иметь его в своей обойме», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Смолов принял участие в 27 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил 5 голов и 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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