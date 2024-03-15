Попов: «Не удивлен отставкой Ивича, Галицкий не разбирается в футболе»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Я не удивлен отставкой Ивича, потому что Галицкий в футболе не разбирается. Он романтик, но это не значит, что разбирается в футболе. Может, он хороший бизнесмен, но в футболе точно разбирается плохо», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича 13 марта. До конца текущего сезона исполнять обязанности тренера будет Мурад Мусаев.

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место, набрав 39 очков.