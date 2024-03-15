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15 марта, 14:12

Гуренко назвал главную проблему «Локомотива»: «Постоянно допускают глупые ошибки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре железнодорожников после зимних сборов.

«Плохо, «Локомотив» пропускает в каждой игре, что не дает положительного результата. Постоянно допускают глупые ошибки — по игре, при стандартах. «Динамо» их переиграло вчистую, оно было легче и быстрее, с «Сочи» после своего гола тоже сразу пропустили. Уже пять мячей пропущено в трех матчах, где минимум два — со стандартов. Значит, есть проблемы», — приводит слова Гуренко Legalbet.

14 марта «Локомотив» дома проиграл «Балтике» (1:1, пенальти — 6:7) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылетел в Путь регионов.

После 20 туров РПЛ красно-зеленые с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
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 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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