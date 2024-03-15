Эммерсон рассказал об отношении к родной стране Конго

Конголезский защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о Конго. Футболист рассказал, как часто бывает в родной стране.

«Пока нет, но планирую: отец незнаком с моей супругой, нужно исправить этот момент. Плюс ей самой интересно посмотреть на страну. На самом деле там прикольно. Конго не страна третьего мира, как многие думают. Там все есть: интернет, вода, магазины, электричество, медицина. Конечно, для людей из Москвы, Питера или Екатеринбурга Конго покажется обычным селом. Но страна развивается, там многое делается для людей», — цитирует Эммерсона

28-летний Эммерсон выступает за «Урал» с лета 2022 года после ухода из «СКА-Хабаровск».