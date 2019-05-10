Попов назвал Песьякова главным героем матча с "Динамо"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после ничьей в матче 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) отметил, что его команда хотела выиграть эту игру. Он добавил, что голкипер дончан Сергей Песьяков – главный герой встречи.

– Что скажете о матче?

– Мы хотели выиграть. В первом тайме у нас было преимущество, а во втором уже у "Динамо".

– Вы держали в голове предстоящую встречу с "Локомотивом" перед этим матчем?

– Пытались не держать, но все равно это очень важная игра и в голове она сидела.

– Как думаете, "Динамо" во втором тайме перехватило инициативу из-за того, что ваши защитники получили травмы?

– Понимаете, в первом тайме было очень жарко, мяч плохо двигался на поле, но после перерыва после дождя он стал двигаться быстрее. Просто так получилось.

– Песьяков – главный герой встречи?

– Это очень хороший вратарь. Соглашусь, что Песьяков – главный герой.

– Что Валерий Карпин сказал в раздевалке после матча? Он выглядел не очень довольным.

– Ничего пока не говорил. Думаю, на разборе игры он нам скажет, что получилось, а что нет.

– Почему "Ростов" во втором тайме стал меньше атаковать, чем в первом?

– Не могу сказать. Вы же сами видите наши матчи. С "Краснодаром" получилось также. В первом тайме вообще не атаковали, а после перерыва вышли и начали создавать моменты. Каждая игра получается по-разному. (Елена Григорьевская)

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