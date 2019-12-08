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«Спартак» — «Ростов»: Попов исполнил «паненку», Максименко поймал удар с пенальти

19:49
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Нападающий «Ростова» Ивелин Попов не сумел реализовать пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против «Спартака». Его удар отразил вратарь красно-белых Александр Максименко.

На 45-й минуте Попов исполнил пенальти ударом «паненкой». Максименко сначала дернулся в угол, но в итоге все же сумел поймать мяч.

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Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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